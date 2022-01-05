Rüyada balon şişirmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada balonla uçmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Balonla Uçmak

Rüyada balonla uçtuğunu görmek rüya sahibinin çok mutlu olacağı hayırlı bir evlilik yapacağına ve huzur dolu bir yuvaya sahip olacağına işaret eder. Rüyada evde örümcek görmek Caferi Sadık (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin çok zorlu bir dönemi sabrı ile atlatarak rahata kavuşacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada balonla uçtuğunu görmenin diğer anlamları ise şunlardır;

• Rüya sahibinin sıkıntılı süreçlerini dostları ve yakınları sayesinde atlatacağına,

• Kişinin faziletlerinin çok olduğuna,

• Cennet ehlinden olduğuna,

• Eğitim alanında büyük başarılar elde edeceğine,

• Kariyer yapıp kendi ayaklarının üzerinde sapasağlam duracağına,

• Maddi ve manevi olarak kimseye muhtaç olmayacağına ve her zaman kendine yeteceğine

Şeklinde yorumlanmaktadır.