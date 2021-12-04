Rüyada balina görmek ne anlama gelir? Diyanet’e göre rüyada zıplayan balina görmek, balina ölüsü görmek neye işarettir?

RÜYADA BALİNA SALDIRISI GÖRMEK

Rüyada balinanın birine saldırdığını görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin ayaklarına serilecek olan kısmetlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Ancak rüya sahipleri, kibirleri sebebiyle bu kısmetlerin her birine ayrı sebep bularak burun kıvıracak, bütün bunların sonunda da yalnız kalacaklardır. Din alimleri, bu rüyayı görmüş kimselerin yalnız başlarına karar almamalarını, özellikle de kendi hayatlarıyla ilgili bazı önemli olayların kişileri çok kötü yerlere sürükleyebilecekleri yorumlarında da bulunmuşlardır.