Rüyada balık görmek ne anlama gelir? Rüyada küçük balık, büyük balık görmek neye işarettir? Rüyada balık yemek hayırlı mıdır?
Rüyada balık görülmesi, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin hayatlarının kısmetle geçecek olmasına yorumlanmıştır. Kişiler, hayatlarının her döneminde, yaşadıkları kötü şeylerden kurtulmanın bir yolunu bulacak, kötü talihlerini döndürmeyi başarabileceklerdir. Birçok rüya tabircisi, rüyada görülmüş olan balığın kendi hayallerini gerçekleştirebilecekleri bazı fırsatları da getireceği yorumunda bulunmuştur.
RÜYADA BALIK GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada balık görülmesi, rüya sahiplerinin çok zengin bir hayat sürmelerine, emirleri altına birçok hizmetçilerinin olmasına, bir dediklerinin iki edilmemesine ve ne isterlerse sürekli ayaklarına gelmesine yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş kimseler, hayatları boyunca maddi ya da manevi çok az sorun yaşayacak, hayatlarının büyük kısmı mutlu olarak geçecektir.
RÜYADA CANLI BALIK GÖRMEK
Rüyada yüzen canlı balıkların görülmesi, bereket anlamında yorumlanmıştır. Bu rüya görüldükten sonra rüya sahipleri, kendilerine birçok farklı yerden iş teklifi gelmesine veya gelirlerinin birdenbire artmasına şahit olabilirler. Rüyayı görmüş kimseler, eğer bu bereketi doğru bir şekilde değerlendiremezler, kazandıkları parayı fuzuli harcamaları için kullanmaya başlarlarsa kazandıkları paraların bereketleri azalmaya başlayacaktır
RÜYADA KÜÇÜK BALIK GÖRMEK
Küçük balık cinslerinin rüyada görülmesi, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin ellerine az ancak sürekli para gelmesine yorumlanmıştır. Kişiler ellerine geçecek olan paraya sevineceklerdir ancak miktarın az olması nedeniyle hep ufak tefek ihtiyaçlarını görebileceklerdir.
RÜYADA BÜYÜK BALIK GÖRMENİN İSLAMİ YORUMU
İslam alimlerine göre rüyada büyük balık görülmesi, rüya sahiplerinin ibadet eden insanlara yol gösterecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri imam ya da din büyüğü ise, rüyalarında görmüş oldukları büyük balıklar, kişilerin halk tarafından sevileceğine, onları yanlış olan yollardan çekerek doğruya yönelteceklerdir. Bu durum sayesinde de zamanla birçok insan tarafından tanınmaya ve ünlenmeye başlayacaklar, derdi olan insanlar kendilerine gelmeye başlayacaklardır.
RÜYADA BALIK TEMİZLEMEK
Rüyada balığın içini temizlediğini görmek, biri sayesinde rüya sahiplerinin sıkıntı ve dertlerini başlarından atacak olmalarına yorumlanmıştır. Bu kimse, henüz rüya sahiplerinin hayatlarında yer almayabilir. Kişiler, yeni insanlarla tanışmaktan çekinmemeli ve özellikle bulundukları kalabalık bir ortamda kendileri ile tanışma talebinde bulunan kişilerden uzaklaşmamalılardır. Bu kişiler, hayatlarında dahil olduktan sonra kendilerini birçok derdin içinden söküp alacaklardır.