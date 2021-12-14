Rüyada balık görmek ne anlama gelir? Rüyada küçük balık, büyük balık görmek neye işarettir? Rüyada balık yemek hayırlı mıdır?

RÜYADA BÜYÜK BALIK GÖRMENİN İSLAMİ YORUMU

İslam alimlerine göre rüyada büyük balık görülmesi, rüya sahiplerinin ibadet eden insanlara yol gösterecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri imam ya da din büyüğü ise, rüyalarında görmüş oldukları büyük balıklar, kişilerin halk tarafından sevileceğine, onları yanlış olan yollardan çekerek doğruya yönelteceklerdir. Bu durum sayesinde de zamanla birçok insan tarafından tanınmaya ve ünlenmeye başlayacaklar, derdi olan insanlar kendilerine gelmeye başlayacaklardır.