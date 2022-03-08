Rüyada balgam çıkarmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada balgam kustuğunu görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Balgam Çıkarmak Diyanet

Diyanet'in rüyada balgam çıkarttığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin içlerinde taşıdıkları tüm kötülükleri kısa bir süre içinde kendilerinden uzaklaştıracak olmalarıdır. Rüya sahipleri, dini manada caiz olmayan birçok şeyi içlerinde bir yerlerde saklıyor iseler, yakın zamanda bunların tümü biri sayesinde çıkacak ve rüya sahipleri, bir daha kendilerine bu denli zarar veren herhangi bir şeyi hayatlarına yaklaştırmayacaklardır.