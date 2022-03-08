Rüyada balgam çıkarmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada balgam kustuğunu görmenin anlamı, yorumu
Ağzından balgam çıkardığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin taşıdıkları tüm hastalıklardan kurtulacaklarını yorumlanmıştır. Bazı dini âlimleri, rüyasında balgam çıkardığını görmüş kişilerin evlatlarının başlarına geleceklerin olan birçok sorun için çözüm üretmeye çalışacaklarını ancak ürettikleri çözümlerin hiçbirinin evlatlarının hayatlarını toplamaya ve iyileştirmeye yetmeyecek olması yorumunda bulunmuşlardır.
Rüyada Balgam Çıkarmak Diyanet
Diyanet'in rüyada balgam çıkarttığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin içlerinde taşıdıkları tüm kötülükleri kısa bir süre içinde kendilerinden uzaklaştıracak olmalarıdır. Rüya sahipleri, dini manada caiz olmayan birçok şeyi içlerinde bir yerlerde saklıyor iseler, yakın zamanda bunların tümü biri sayesinde çıkacak ve rüya sahipleri, bir daha kendilerine bu denli zarar veren herhangi bir şeyi hayatlarına yaklaştırmayacaklardır.
Rüyada Balgam Kustuğunu Görmek
Kusarak balgam çıkardığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin hayatlarında mide bulandıran kimseler olduğuna yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, yıllardır arkadaşlıklarını sürdürdükleri kişiler ile aralarına bu rüyayı görmelerinden hemen sonra mesafe koyabilirler. Karşılarındaki kişilerin hal ve hareketleri, rüyayı görmüş olan kişileri çok rahatsız edebilir. Rüya sahipleri, hasar almamak amacı ile aralarına mesafe koyma kararı alışlarından hiç pişman olmayacaklardır.
Rüyada Balgam Temizlemek
Boğazındaki balgamları temizlediğini rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin kendilerini küçük görmemeleri gerektiğine delalet edilmiştir. Rüyasında balgam çıkardığını görmüş olan kimseler, birçok insandan duydukları başarısız sıfatını üstlerinden atmanın hızlı ve kolay bir yolunu bulacak, buldukları bu yol sayesinde de kendileri hakkında bilip bilmeden yorum yapan insanların ağzını kapatmayı başarabileceklerdir.
Rüyada Elle Ağzından Balgam Çıkarmak
Ağzındaki balgamların tümünü elinle çekip çıkardığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin yalnız bırakılacak olduğuna delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, maddi anlamda yaşadıkları zorluklar sebebi ile arkadaşlarının kendilerinden uzaklaştığını ve maddi sıkıntıları bitene kadar kendileri ile iletişim kurmadıklarını görebilirler. Rüyayı görmüş olan kişilerin dostlarından gördükleri bu tavırlar, dostlarının tümünü hayatlarından çıkarmalarını sağlayacak ve rüya sahipleri, gelecek zamanlarında dostlarının kendileri ile yeniden iletişim kurma isteklerine cevap vermeyeceklerdir.
Rüyada Balgam Görmek
Çıkarılmış balgamın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin ruhlarını ve kalplerini sürekli olarak rahatsız eden bazı durumların yakın zamanda bitecek olmasına delalet edilmiştir. Kişiler eğer, bu rahatsızlıklarından kurtulmalarından sonra kendilerine yeni bir hayat yolu çizmek yerine eski hayatlarını devam ettirmeye çalıştıklarını rüyalarında görüyorlarsa, bir süre boyunca olmayan rahatsız edici durumlar, uzun bir süre sonra yeniden rüya sahiplerinin hayatlarında filizlenmeye başlayacaktır.
Rüyada Balgam Çıkarmak İhya
İhya'nın rüyada balgam çıkardığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin yakın zamanda hayatlarında yaşanacak ferahlama ve rahatlamadır. Rüya sahipleri eğer, manevi anlamda bir rahatlama yaşamak istiyorlarsa, manevi anlamda vicdanlarını rahatlatabilmeleri için başlarına güzel olaylar gelecektir. Borcu olan ve borçlarından kurtularak artık yeni girişimlerde bulunması gerektiğini düşünen kimseler bu rüyayı görmüşlerse, yakın zamanda çok zengin bir kimse tarafından aldıkları yardımlar, rüya sahiplerinin yepyeni bir hayata sahip olabilmeleri için yeterli gelecek ve kişiler kendilerini kurtaracaklardır.
Rüyada Yeşil Balgam Görmek
Yeşil renkli balgamın rüyada görülmüş olması, rüya alimlerince rüya sahiplerinin ancak uzun vadede şahsi olarak yaşadıkları birçok problemi çözebilecek güce sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, kendilerinin yeşil balgam çıkardıklarını rüyalarında görmüşlerse, kendilerine içsel sıkıntılarını atlatarak rahatlama yaşayabilmeleri için birçok insan birlik olarak destek vereceklerdir. Kişiler, başkalarından gelecek bu destekleri kabul etmelilerdir.