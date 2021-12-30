Rüyada bal görmek ne anlama gelir? Rüyada bal görmek neye İşarettir? Rüyada bal bulmanın anlamı ve yorumu

Rüyada Petekli Bal Görmek



Petek şeklinde olan balın rüyada görülmesi, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin özenerek bir iş yapacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin yapacakları bu iş, kişilerin bugüne kadar yapmış oldukları hiçbir işe benzemeyecek, hepsinden daha güzel ve daha dikkat çekici olacaktır. Kişilerin yaptıkları bu iş, eğer icra ettikleri meslekleriyle ilgili ise kişiler bu iş sayesinde mesleklerinde kendilerini ileriye götürebilme imkanı bulabilirler.