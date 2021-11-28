Rüyada baklava görmek ne anlama gelir? Rüyada baklava yemek, dilimlemek, ikram etmek hayırlı mıdır?

Rüyada Baklava Yenildiğini Görmek

Rüyada baklava yenilmesi kişinin vermiş olduğu emeğin karşılığını alacağını ifade etmektedir. Kişi İmam-ı Gazali (r.a) rivayetlerine göre ömrü boyunca birçok konu ile sınanacak ancak cesaretle sınanmış olduğu bütün konuların üstesinden gelecektir. Baklavanın yenildiğini görmek, kişinin hayatında üst üste başarı elde edeceğini ifade eder. Bunun dışında hane içerisinde alınacak bir bebek ya da evlilik haberi, yeni bir iş kurulması, talebeler için üniversiteye gitmek gibi durumlar da baklavanın yenildiğinin görüldüğü durumlarda söz konusudur.