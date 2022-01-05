Rüyada bahçe sulamak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada çiçekli bahçe görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada rüyada bahçe görmenin diğer anlamları ise şunlardır;

• Kişinin kısmetinin artacağına,

• Dostları ve çevresindeki insanlarla muhabbetinin artacağına ve çevresinde her zaman sevilen sayılan bir insan olacağına,

• Hayırlı işler yapacağına,

• Bol sevap kazanmaya,

• Birikim yapmaya ve bu birikimin bir iş meselesi için değerlendirilip yatırım haline getirileceğini,

• Kişinin şansının açılacağına ve hayatının her döneminde şansının yanında olacağına,

• Kişinin maneviyatının güçleneceğine ve inancının artacağına,

• Kendisine verilen her nimet için şükür edeceğine ve nankör olmayacağına

İşaret etmektedir.