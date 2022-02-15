Rüyada bahçe sulamak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada bahçe görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Hortumla Bahçe Sulamak

Bir bahçeyi hortumla suladığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin mevcut iş yükünü paylaştıracak birilerinin olduğuna yorumlanmıştır. Bu kişi, henüz rüya sahiplerinin hayatlarında olmayabilir ancak bu kişinin nerede ve ne durumda olduğu kısa bir süre içinde rüya sahiplerinin kulağına gelecektir. Bu durumdan sonra rüya sahipleri yapmaları gereken her şeyi yapacak ve hem kendilerinin hem de başka bir kimsenin hayatını kolaylaştıracaklardır.