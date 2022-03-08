Rüyada badana yapmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada duvar boyamanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Badana Yapmak Diyanet

Diyanet'e göre evini badana yaptırdığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin evlerinden dolayı yaşadıkları bazı huzursuzlukların habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüyasında evini badana yaptırdığını görmüş olan kimseler, bu durumlar dolayısıyla hayatlarında evleri başta olmak üzere yeni başlangıçlar yapmak üzere bazı girişimlerde bulunabilirler. Rüya sahiplerinin bulundukları bu yeni girişimler, hayatlarını olumlu bir ivme ile yükseltmeyi başarmalarını sağlayacaktır.