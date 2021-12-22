Rüyada babanın öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babanın ölüsünü yıkamak neye işarettir?

RÜYADA BABANIN ÖLDÜĞÜNÜ DUYMAK VE AĞLAMAK

Babanın ölüm haberine ağladığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin babaları ile ilgili bir haber almalarına ve bu haberden sonra bir süre üzüntülü olmalarına delalet edilmiştir. Alacakları haber babalarının öldüğü ya da babalarının hastalandığına benzer bir haber olmayacaktır. Ancak kişileri üzecek ve bir süre de üzgün kalmalarına neden olacaktır.