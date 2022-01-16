Rüyada azrail görmek ne anlama gelir? Rüyada azrail görmek neye işarettir? Azraili insan şeklinde görmenin anlamı nedir?

Rüyada Azrail'i Siyah Görmek Diyanet



Diyanet'e göre rüyada Azrail'in suretinin karanlık bir halde görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin hayatlarının çok belirsiz bir hal alacağına, bu belirsizlikler dolayısıyla da rüya sahiplerinin uzunca bir süre hayatlarında yeni bir adım atamayacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, bu rüyayı görmeden önce bazı işlere atılacaklarsa bu işlere başlama tarihlerini biraz ileri atmalılardır.