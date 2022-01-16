Rüyada azrail görmek ne anlama gelir? Rüyada azrail görmek neye işarettir? Azraili insan şeklinde görmenin anlamı nedir?
Ölüm meleğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin yaşadıkları yerde yaşanacak olan doğal afet ve felaketlere haberci olarak yorumlanmıştır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, Azrail'den bir şey aldıklarını ya da ona bir şey verdiklerini rüyalarında görmüşlerse yakın zamanda evleri yıkılabilir veya yaşanamayacak bir hale gelebilir. Bu durum dolayısıyla rüya sahipleri hayatlarının her noktasında kendilerine ikinci bir plan yapmalı, ellerinde olanları kaybederlerse ne yapacaklarını düşünmelilerdir.
Rüyada Azrail'i Siyah Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada Azrail'in suretinin karanlık bir halde görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin hayatlarının çok belirsiz bir hal alacağına, bu belirsizlikler dolayısıyla da rüya sahiplerinin uzunca bir süre hayatlarında yeni bir adım atamayacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, bu rüyayı görmeden önce bazı işlere atılacaklarsa bu işlere başlama tarihlerini biraz ileri atmalılardır.
Rüyada Azrail'i Erkek Suretinde Görmek
Azrail'in erkek kılığın girdiğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin hayatlarının bir erkek tarafından darmadağın edileceğine delalet edilmiştir. Özellikle bu rüyayı görmüş bekar kadınlar, evlenecekleri veya hayatlarına alacakları kişileri çok dikkatli bir şekilde seçmeli, yaptıkları seçimlerden sonra da zarar görmeyeceklerini garantiye almalılardır.
Rüyada Azrail'i İnsan Şeklinde Görmek
Bir insanın Azrail olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir kan davası içinde kalacaklarına delalet sayılmıştır. Ölümleri yaklaşan kişiler, hayatlarına kan davalı olarak girecek kişiler ile çok fazla kavga edecek, yapılan tüm tartışmalar dolayısıyla da o insanın adeta Azrail gibi hayatlarına çökeceğini göreceklerdir.