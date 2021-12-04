Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna almak, aynada kendini görmek neye işarettir? Rüyada aynanın kırılması hayırlı mıdır?

RÜYADA AYNADA KENDİNİ GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre aynada kendini görmek, rüya sahiplerinin masum biri olmalarına delalet edilmiştir. Kişiler biri tarafından suçlanabilir veya yapmadıkları bir şeyle itham edilebilirler. Ancak rüya sahipleri, bu durumdan çok kolay bir şekilde sıyrılacaklar ve kendilerine suç atan kişilerin de gerekli cezayı almalarını sağlayacaklardır.