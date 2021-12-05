Rüyada ayna almak, aynada kendini görmek neye işarettir? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynanın kırılması hayırlı mıdır?
Diyanet'in rüyada görülmüş ayna için yapmış olduğu yorum, rüya sahiplerinin her anlamda zenginliğe ulaşacak olmasıdır. Rüya sahipleri, öncelikli olarak maddi bir zenginliğe sahip olma derdinde olabilirler. Ancak zaman geçtikçe aslında manevi bir zenginliğe de sahip olduklarını anlayacaklardır.
Rüyada görülmüş ayna, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin kendileri ile yüzleşecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda geçmişlerinde yapmış oldukları bir hatanın doğurduğu sonuçlardan bazılarıyla yakın zamanda karşılaşmışlarsa uzunca bir süre kendileriyle baş başa kalmak isteyeceklerdir. Bazı din alimlerine göre ise rüyada ayna görülmesi, kişilerin servet sahibi bir insan olacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin bu durumu, çok kısa bir sürede gerçekleşecek ve bir süre kimse kişilerin gerçekten zengin olduğunu kavrayamayacaklardır.
RÜYADA AYNADA KENDİNİ GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre aynada kendini görmek, rüya sahiplerinin masum biri olmalarına delalet edilmiştir. Kişiler biri tarafından suçlanabilir veya yapmadıkları bir şeyle itham edilebilirler. Ancak rüya sahipleri, bu durumdan çok kolay bir şekilde sıyrılacaklar ve kendilerine suç atan kişilerin de gerekli cezayı almalarını sağlayacaklardır.
RÜYADA AYNA BULMAK
Rüyada bir yerden ayna bulunması, bazı rüya tabircileri tarafından kişilerin üzüleceklerine yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin üzüntü kaynakları, kişilerin en sevdikleri ve en güvendikleri kimseler olacak, bu kişilerden ihanet görmelerinin ruhlarına verdiği ağırlık, rüya sahiplerini daha büyük zorluklara sokacaktır. Eğer rüya sahipleri, yerde bir ayna bulup bu aynayı birine verdiklerini rüyalarında görmüşlerse kısa süre içinde yakın arkadaşları ile kavga edebilirler.
RÜYADA AYNA KIRILDIĞINI GÖRMEK DİYANET
Rüyada bir aynanın kırılması, Diyanet'e göre rüya sahiplerinin işlemiş oldukları günahların bedelini yakın zamanda ödeyecek olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, bu günahları işledikleri zamanları unutmuşlarsa, kader onlara bir şekilde hatırlatacak ve bu günahların telafi edilmesini sağlayacaktır.