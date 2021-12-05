Rüyada ayna almak, aynada kendini görmek neye işarettir? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynanın kırılması hayırlı mıdır?

Rüyada görülmüş ayna, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin kendileri ile yüzleşecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda geçmişlerinde yapmış oldukları bir hatanın doğurduğu sonuçlardan bazılarıyla yakın zamanda karşılaşmışlarsa uzunca bir süre kendileriyle baş başa kalmak isteyeceklerdir. Bazı din alimlerine göre ise rüyada ayna görülmesi, kişilerin servet sahibi bir insan olacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin bu durumu, çok kısa bir sürede gerçekleşecek ve bir süre kimse kişilerin gerçekten zengin olduğunu kavrayamayacaklardır.