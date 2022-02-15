Rüyada ayıdan kaçmak ne anlama gelir? Rüyada ayıdan kaçmak neye işarettir? Rüyada ayıdan saklanmanın anlamı ve yorumu...

Rüyada Ayıdan Kaçıp Kurtulmak

Kovalandığın ayıdan kaçıp kurtulduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin saadetlerine delalet sayılmıştır. Bu rüyayı gören kimseler eğer mutsuzlarsa, mutlu olmanın bir yolunu bulacaklardır ve buldukları bu yol sayesinde hayatlarının değişmesi gerektiğini de fark edeceklerdir. Kendilerine iyi gelecek olan bu olayların tümü, rüya sahiplerinin daha güzel bir hayatlarının olmasına da temel oluşturacaktır.