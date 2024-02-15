Rüyada dağ ayısı görmek, rüya tabircileri tarafından genellikle kötü niyetli kişilere işaret olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin yakın çevresinde kendisine zarar vermek isteyen kişiler olduğunu gösterir. Eğer rüyasında ayı gören kişi, bazı arkadaşlarının kendisine karşı kötülük planladığını seziyorsa, tüm arkadaş çevresini gözden geçirmesi ve kendisine zarar verebilecek insanlardan uzaklaşması tavsiye edilir. Bu uzaklaşma, bazı kişiler tarafından sorgulanabilir, ancak rüya sahibinin bu durumu kimseyle paylaşmaması önemlidir.
RÜYADA KAHVERENGİ AYI GÖRMEK
Kahverengi orman ayısının rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin uzun zamandır yapmaya ara verdikleri bazı şeyleri yeniden yapmaya başlamalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, çok sevdikleri alışkanlıkları ya da yaptıkları sporları başka etmenler dolayısıyla bırakmışlarsa kendilerine fırsat üreterek yeniden yapmaya başlayacaklardır. Eski alışkanlıkları, kişileri iyileştirecek ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır
RÜYADA AYIDAN KAÇMAK
Kendini kovalayan ayıdan kaçtığını rüyada görmek, rüya sahipleri için kendilerine verilen fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmeleri için gösterilmiş bir işaret olarak sayılmıştır. Rüya sahipleri, yakın zamanda kendilerine sunulmuş ve çok iyi olarak gördükleri bir fırsatı ellerinden kaçırmışlar ya da istekleri doğrultusunda reddetmişlerse, bu durumu kendi lehlerine çevirmek için çaba göstermelilerdir. Bunu tamamen kaybederlerse uzunca bir süre kimseden yeni fırsat ya da şans göremeyeceklerinden çaresiz kalacaklardır.
RÜYADA AYI KOVALAMASI
Rüyada birini ayı kovalarken görmek, bazı rüya tabircilerine göre kişilerin kendileri bile farkında olmadan zarar görmekten kendilerini çekmelerine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, birini kovaladığı ayıyı gördükten sonra kaçan kişiye yardımcı olmaya çalışıyorsa, yakın zamanda kendisiyle beraber hayırsızlık görecek olan kişiyi güvence altına alacaklardır.