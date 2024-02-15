Kahverengi orman ayısının rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin uzun zamandır yapmaya ara verdikleri bazı şeyleri yeniden yapmaya başlamalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, çok sevdikleri alışkanlıkları ya da yaptıkları sporları başka etmenler dolayısıyla bırakmışlarsa kendilerine fırsat üreterek yeniden yapmaya başlayacaklardır. Eski alışkanlıkları, kişileri iyileştirecek ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır

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RÜYADA AYIDAN KAÇMAK

Kendini kovalayan ayıdan kaçtığını rüyada görmek, rüya sahipleri için kendilerine verilen fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmeleri için gösterilmiş bir işaret olarak sayılmıştır. Rüya sahipleri, yakın zamanda kendilerine sunulmuş ve çok iyi olarak gördükleri bir fırsatı ellerinden kaçırmışlar ya da istekleri doğrultusunda reddetmişlerse, bu durumu kendi lehlerine çevirmek için çaba göstermelilerdir. Bunu tamamen kaybederlerse uzunca bir süre kimseden yeni fırsat ya da şans göremeyeceklerinden çaresiz kalacaklardır.