Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir? Rüyada yeni ayakkabı almak neye işarettir? Rüyada siyah ayakkabı görmek hayırlı mıdır?
Rüyada ayakkabının görülmüş olması, ailesinden bağımsız yaşayan kimselerin önce kendi hayatlarında yapacakları düzenlemelere, bu düzenlemeler sayesinde kendi hayatlarını yoluna koymalarından sonra da ailelerine yardımlı olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında ayakkabı görmüş kimseler, ailelerine ettikleri yardımlardan sonra aralarında yeni bağlar oluşmaya başladığını göreceklerdir. Bu bağlar sayesinde kişiler, kendilerini diğer insanlardan farklı hissetmeyeceklerdir.
RÜYADA BÜYÜK AYAKKABI GÖRMEK
Ayağına bol ayakkabının rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin olmayacak olayları gerçekleştirmeye çalışmalarına delalet edilmiştir. Bu çabalarının boşa olduğunu rüya sahipleri uzunca bir süre anlamak istemeyecekler ve bunun için de o iş uğruna çabalamaya devam edeceklerdir. Eğer kişiler, başkalarınca kendilerine yapılan uyarılara kulaklarını tıkıyorlarsa, bu durumu ancak canları yandıktan ve çok üzüldükten sonra anlayabileceklerdir.
RÜYADA BİR SÜRÜ AYAKKABI GÖRMEK
Birçok ayakkabıyı rüyada görmek, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin çok kalabalık bir arkadaş grubu ile tatile ya da seyahate çıkacaklarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, grup içinde olan herkesi daha önceden tanımıyorsa tatillerinde bazı sıkıntılar yaşayabileceklerini düşünebilirler. Ancak bu durum, sandıkları gibi olmayacak ve rüya sahipleri çıktıkları tatilden çok zevkli döneceklerdir.
RÜYADA AYAKKABI GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülmüş ayakkabı, kişilerin hanelerine gelecek bereket olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri uzunca bir süre bu bolluk ve bereketi beklemiş olabilirler. Eğer gerçek hayatlarında uzunca bir süredir maddi sıkıntılar ile muhatap olan kimseler rüyalarında ayakkabı görmüşlerse, tüm sıkıntılarını bir çırpıda silip atacak bir fırsat yakalayacaklardır.
RÜYADA YENİ AYAKKABI GÖRMEK
Rüyada yeni alınmış ayakkabının görülmesi, rüya sahiplerinin devletin güzel bir makamında çalışmaya başlayacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, bu makama erişmelerinden sonra kendileri ve çevrelerindeki insanların rütbeleri hakkında radikal kararlar alacaklarsa, karar vermeden önce iki kez düşünmeli ve atacakları adımların geri dönüşlerinin olmadıklarını iyice idrak etmelilerdir.
RÜYADA SİYAH AYAKKABI GÖRMEK
Siyah renkli ayakkabının rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin çıkacakları bir yolun kendileri adına çok hayırlı olmasını düşüneceklerine ancak aslında tahmin ettikleri olayların yaşanmayacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin çıkacakları bu yolculuk, beklentilerini karşılamayacakları gibi kendilerini üzecek bazı hadiseleri de beraberinde getirecektir. Kişiler bu nedenle çıkacakları yoldan çok büyük şeyler beklememelilerdir.
RÜYADA BEYAZ AYAKKABI GÖRMEK
Rüyada beyaz renkli ayakkabının görülmüş olması, iki farklı şekilde tabir edilmiştir:
Bazı alimler, bu rüyayı görmüş kişilerin alacakları bir kararın hayatlarını baştan sonra ve hayırlı şekilde değiştireceği yorumunda bulunmuşlardır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda bir dilek dilemişlerse, bu dileğin gerçekleşmesi çok yakındır.
Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, bekar kimseler görülmüşse evliliğe delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin yapacakları evlilik ve kuracakları yuva, kendilerine çok iyi gelecek, bu sayede de rüya sahipleri hayatlarının da yoluna girdiğini fark edecektir.
RÜYADA YENİ AYAKKABI ALMAK VE GİYMEK
Rüyada yeni ayakkabı giydiğinin görülmesi, bazı rüya tabircileri tarafından kişilerin hak ettikleri yerlere gelmelerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, şu an çalıştıkları yerde işlerine verdikleri emeklerin ve gösterdiği ilginin tam karşılığını alamadıklarını düşünüyorlarsa yakın zamanda bu durum değişecek, kendileri çalışma alanlarında önemli biri tarafından fark edilerek önlerinin açılması sağlanacaktır. Bazı rüya tabircileri, rüyasında yeni ayakkabı alıp giydiğini görmüş kimselerin hayatında yaşadıkları bazı acılara ve kederlere kendi müdahaleleri sonucunda son vereceklerini, bu durumu yaşamaları ardında da bir daha manevi olarak kimseye ihtiyaç duymayacaklarını söylemişlerdir.