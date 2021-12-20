Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir? Rüyada yeni ayakkabı almak neye işarettir? Rüyada siyah ayakkabı görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA BEYAZ AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada beyaz renkli ayakkabının görülmüş olması, iki farklı şekilde tabir edilmiştir:

Bazı alimler, bu rüyayı görmüş kişilerin alacakları bir kararın hayatlarını baştan sonra ve hayırlı şekilde değiştireceği yorumunda bulunmuşlardır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda bir dilek dilemişlerse, bu dileğin gerçekleşmesi çok yakındır.

Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, bekar kimseler görülmüşse evliliğe delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin yapacakları evlilik ve kuracakları yuva, kendilerine çok iyi gelecek, bu sayede de rüya sahipleri hayatlarının da yoluna girdiğini fark edecektir.