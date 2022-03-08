Rüyada ayakkabı aramak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada ayakkabı çalınması anlamı, yorumu

Rüyada Çok Ayakkabı Görmek

Birçok ayakkabıyı bir aradayken rüyada görmek, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

• Bu rüya eğer bir kadın tarafından görülmüşse, çok kalabalık ve geniş bir haneye gelin gidecek, gelin gittiği yerde çok değer ve önem görecektir. Ancak kapısından misafirin eksik olmaması, rüyayı görmüş olan kişilerin uzun vadede yorucu bir hayat yaşamak mecburiyetinde kalmasına da neden olacaktır.

• Erkek kimselerin bu rüyayı görmeleri, yakın zamanda hanelerindeki yaşça büyük bir erkeğin vefat edeceğinin habercisidir. Hane büyükleri, birçok insan tarafından sevilmesi sebebi ile cenazelerine birçok insan katılacak ve rüya sahiplerinin aile büyüklerine olan hürmeti sonsuza kadar sürecek, rüya sahipleri başka insanların da bu aile büyüklerine hürmet sunduklarını fark edeceklerdir.