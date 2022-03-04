Rüyada avukat görmek ne anlama gelir? Rüyada avukat görmek neye işarettir? Rüyada avukat görmenin yorumu nedir?

Rüyada Erkek Avukat Görmek

Erkek bir avukatın rüyada görülmüş olması, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda zor bir durumda kalacak olmasına ve bu zor durumdan kendilerini erkek cinsiyetli bir arkadaşlarının kurtaracağıdır. Kişilerin çevrelerinde eğer kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda sürekli yardımcı olan birileri varsa bu kişiler kendilerini yine çok zorlandıkları bir durum içinden çıkaracaklardır.