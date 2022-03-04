Rüyada ateş yakmak ne anlama gelir? Rüyada ateş yakmak neye işarettir? Rüyada ateş görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Ateş Yakmaya Çalıştığını Görmek

Bir yerde ateş yakmak için çabaladığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin güç ve iktidar sahibi olmak amacı ile uğraşacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu uğraşın içine giren rüya sahipleri, uzunca bir süre boyunca kazanacakları şeyler uğruna ne kaybettiklerini umursamayacak, ellerine geçecek olan güç ve kudretin kendilerine yetecek olduğunu düşüneceklerdir.