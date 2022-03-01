Rüyada ateş söndürmek ne anlama gelir? Rüyada ateşi suyla söndürmek neye işarettir? Rüyada alevli ateş görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA ATEŞ SÖNDÜRMEK DİYANET

Diyanet'in rüyada ateş söndürdüğünü görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendi kendilerinin kısmetlerini açacağıdır. Kişiler, başka hiçbir insandan yardım almadan kendi hayatlarında yaşamak istedikleri tüm kısmetleri kendileri yapacak, başka insanların da kendilerine farklı muameleler göstermelerine izin vermeyeceklerdir. Ayrıca rüya sahipleri, başarmak istedikleri birçok işi başarmalarından sonra da kendilerine zor günlerinde yardımcı olmamış kişilerin kötü duruma düşmelerinde kendilerine destek olmayacaklardır.