Rüyada ateş söndürmek ne anlama gelir? Rüyada ateşi suyla söndürmek neye işarettir? Rüyada alevli ateş görmek hayırlı mıdır?
Ateş söndürdüğünü rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin uzun yıllardan beri hayallerini kurdukları işleri de gerçekleştirmek için adım atacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyasında ateş söndürdüğünü gören kişiler, kendileri yaptıkları işleri büyük olarak görmeseler de aslında çok güzel işler başararak hayatlarında ilerleyeceklerdir.
RÜYADA ATEŞ SÖNDÜRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada ateş söndürdüğünü görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendi kendilerinin kısmetlerini açacağıdır. Kişiler, başka hiçbir insandan yardım almadan kendi hayatlarında yaşamak istedikleri tüm kısmetleri kendileri yapacak, başka insanların da kendilerine farklı muameleler göstermelerine izin vermeyeceklerdir. Ayrıca rüya sahipleri, başarmak istedikleri birçok işi başarmalarından sonra da kendilerine zor günlerinde yardımcı olmamış kişilerin kötü duruma düşmelerinde kendilerine destek olmayacaklardır.
RÜYADA ATEŞİ SUYLA SÖNDÜRMEK
Yanan ateşin üstüne su atıp söndürdüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendi fikirlerine karşı çıkan insanlarla sürekli olarak tartışacağına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, girdikleri bu tartışmalarda daima haklı çıkabilmek için direnç gösterseler de karşılarında olan kişiler kendini ezip geçmek için her zaman farklı yolları deneyecekler, aynı zamanda kişilerin onlara herhangi bir şey söyleme fırsatı tanımayacaklardır.
RÜYADA ATEŞ SÖNDÜRMEK İHYA
İhya'nın rüyada ateş söndürdüğünü görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişilerin büyük günahlar işleyecek olmasıdır. Ancak rüya sahipleri işledikleri bu büyük günahların kendilerini ne denli zarar verdiğini fark edecek, rüyalarında ateş söndürdüğünü görmelerinden sonra ise hemen günahlarına tövbe etme yolunu seçeceklerdir. Bu seçimler, rüya sahiplerine düştükleri kötü yoldan iyi yola çekmek için çok başarılı olacaktır.
RÜYADA ATEŞ YANDIĞINI GÖRMEK
Bir yerde yanan ateşin rüyada görülmesi, bazı din âlimleri tarafından vicdan azabı çekmeye, baz rüya tabircileri tarafından ise rüya sahiplerinin kendini daima huzursuz hissetmesine delalet edilmiştir. Geçmiş hataları sebebiyle bu durum içinde olan biraz sahipleri kendilerini bu kuyudan çıkarmaları için birinden yardım talep edeceklerdir.
RÜYADA ALEVLİ ATEŞ GÖRMEK
Büyük alevlerle yanan ateşin rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin ellerinde çok az bir para ile büyük işlere kalkışacak olmasına yorumlanmıştır. Kendilerine bu işten kar edemeyeceklerini söyleyecek olan kişilere rüya sahipleri, bu küçük işletmelerden kazandıkları paralar ile gayet güzel cevaplar verecek ve kısa bir sürede çok hızlı bir biçimde şirketlerini büyütmeyi başarabileceklerdir.