Rüyada ateş görmek ne anlama gelir? Rüyada ateş görmek neye İşarettir? Rüyada ateş yandığını görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Alev Görmek



Ateşten çıkan alevin rüyada görülmesi, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin çok şiddetli kavgalar içinde kalacak oluşuna delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, bu kavgaların sonucunda kendilerine ibret çıkarılacak bazı dersler buluyorlarsa, edilen kavgalar kendileri için hayırlı olacak ve bir süre sonra kesilecektir. Ancak kişiler eğer kendilerine gösterilmek istenen mesajları üstlerine alınmazlarsa bu kavgalar ara ara hayatlarına dahil olacak ve kendilerini üzeceklerdir.