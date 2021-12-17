Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada kahverengi, siyah, beyaz at görmek neye işarettir? Rüyada koşan at görmek nasıl yorumlanır?
Rüyada görülmüş at, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin çok güzel ve hikmetlerle dolu bir geleceğe sahip olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, şu anki yaşamlarından memnun değillerse, biri sayesinde bu geleceklerini değiştirme kararı alacaklardır. Rüyalarında at gördükten sonra da bu değişim için çabalamak üzere harekete geçeceklerdir.
RÜYADA KAHVERENGİ AT GÖRMEK
Kahve renkli atların rüyada görülmesi, birçok alime göre başarının işareti olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, okudukları bölüm ile ilgili kariyer yapma hedefinde iseler, bu hedef üzerine birçok çalışma yapmalılardır. Çalışmalarına başladıktan sonra sürekli olarak yükseldiklerini görecekler ve bu yükseliş başarılarının ardı arkasının kesilmemesini de sağlayacaktır.
RÜYADA SİYAH AT GÖRMEK
Rüyada simsiyah atın görülmesi, iki farklı anlamda yorumlanmıştır:
Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş kişilerin çok asil biri olmasına yorumunda bulunmuşlardır. Bu asillik, rüya sahiplerinin kendilerine hem iyilik hem de kötülük yapanlara karşı sergilenecektir ve rüya sahipleri ne yaşamış olurlarsa olsunlar kendi kişilikleri dışında herhangi bir davranış sergilemeyeceklerdir.
RÜYADA AT GÖRMEK İHYA
İhya'ya göre rüyada görülmüş at, rüya sahiplerinin alacakları müjdeli haberlere işaret sayılmıştır. Görülmüş olan at, ne renkte olursa olsun rüya sahipleri adına hayırlı ve güzel işlerin başlayacak olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, kendilerine olacağı müjdelenen bu hayırlı işlere girişmezlerse bu fırsatı tepmelerinden sonra çok uzun bir müddet bekleyecekler ve kendileri adına hayırlı işlerin kendilerine ulaşmasını isteyeceklerdir.
RÜYADA SİYAH AT GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada siyah atın olması, o rüyanın kişileri amaçlarına ulaştıracak bir haberci oluşuna delalet sayılmıştır. Bu rüyanın görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin hedeflerine doğru giderlerken karşılarına çıkan zorlukların üstesinden gelebilecek oluşlarına da yorumlanmıştır. Bu nedenle rüya sahipleri zorluklardan korkmamalı, onları aşabilmek için sürekli bir çaba içinde olmalıdır.