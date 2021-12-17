Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada kahverengi, siyah, beyaz at görmek neye işarettir? Rüyada koşan at görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA SİYAH AT GÖRMEK

Rüyada simsiyah atın görülmesi, iki farklı anlamda yorumlanmıştır:

Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş kişilerin çok asil biri olmasına yorumunda bulunmuşlardır. Bu asillik, rüya sahiplerinin kendilerine hem iyilik hem de kötülük yapanlara karşı sergilenecektir ve rüya sahipleri ne yaşamış olurlarsa olsunlar kendi kişilikleri dışında herhangi bir davranış sergilemeyeceklerdir.