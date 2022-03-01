Rüyada asma yaprağı görmek ne anlama gelir? Rüyada üzüm yaprağı toplamak neye işarettir? Rüyada taze asma yaprağı görmek...

RÜYADA TAZE ASMA YAPRAĞI GÖRMEK

Salamura yapılmamış bağ yapraklarının rüyada görülmesi, rüya tabircileri ve din alimleri tarafından rüya sahiplerinin beklemeyi ve bekletmeyi hiç sevmeyen kimseler olmasına delalet edilmiştir. Hem iş hem de özel hayatlarında kendilerinden beklenmesi istenen hiçbir durum için olumlu sonuç vermeyecek olan rüya sahipleri, birçok insan tarafından neden böyle bir tepki verdiği sorusunu duyacak, başka insanlardan sürekli kendilerine açıklama yapmak durumunda kalacaklardır.