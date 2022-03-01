Rüyada asma yaprağı görmek ne anlama gelir? Rüyada üzüm yaprağı toplamak neye işarettir? Rüyada taze asma yaprağı görmek...
Üzüm yaprağı topladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok bol ve bereketli durumlar içinde yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, asma yaprağı topladıklarını rüyalarında görmelerinden sonra bazı maddi seçimler yapmak zorunda kalabilirler. Rüyayı görmüş olan kişilerin yaptıkları maddi seçenekler, kendileri için hayırlı olurken başka insanlara çok zarar verebilir. Rüya sahipleri, kendilerinin yanında mümkün olduğunca başkalarını da düşünmelilerdir.
RÜYADA YEŞİL ASMA YAPRAĞI TOPLAMAK
Yemyeşil asma yapraklarını topladığını rüyada görmek, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda bir iş yeri kuracak olmalarına ve kurdukları bu işyerinde sürekli genç insanları çalıştıracak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, çalışanlarının işleri hakkında ortaya sundukları fikirlerini ciddiye alırlarsa ve bu fikirleri daha güzel yerlere taşımak amacı ile hareket ederlerse, hem kendileri daha çok kazanacak hem de çalışanları ile işyerine prestij kazandıracaklardır.
RÜYADA TAZE ASMA YAPRAĞI TOPLAMAK
Körpe asma yapraklarını topladığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin uzun zamandır peşinde oldukları maddi bir gücü nihayet elde edebilecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, taze asma yaprağı topladıklarını ve topladıkları asma yapraklarını bir yerde topladıklarını rüyalarında görmüşlerse,bu gücü elde etmeden önce bir hazırlık sürecine gireceklerdir.
RÜYADA ASMA YAPRAĞI TOPLAMAK DİYANET
Diyanet'in rüyada bağ yaprağı görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişilerin kadın olması durumunda, sohbeti çok güzel olan ve varlıklı bir adam ile iletişim kuracak olmalarıdır. Rüya sahipleri, kurdukları bu iletişimler sayesinde zamanla kendilerinin gönül bağı ile karşı tarafa bağlandığını hissedecekler, karşılarında olan adamın da kendilerine karşı boş olmayacak oluşuna yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, uzun zamandır bekledikleri aşk hayatını yakın zamanda yaşamaya başlayabileceklerdir.
RÜYADA YEŞİL TAZE ASMA YAPRAĞI GÖRMEK
Açık yeşil renkli bağ yapraklarının rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin gönüllerinin ve ruhlarının her zaman çok genç oluşuna delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler, kısa zamanda kendilerinden yaşça çok küçük olan çocuklar ile iletişim kurmak durumunda kalacaklardır ve bu durum, rüya sahiplerinin birçok genç tarafından sevilerek idol olarak görülmeye başlanmasını sağlayacaktır.
RÜYADA TAZE ASMA YAPRAĞI GÖRMEK
Salamura yapılmamış bağ yapraklarının rüyada görülmesi, rüya tabircileri ve din alimleri tarafından rüya sahiplerinin beklemeyi ve bekletmeyi hiç sevmeyen kimseler olmasına delalet edilmiştir. Hem iş hem de özel hayatlarında kendilerinden beklenmesi istenen hiçbir durum için olumlu sonuç vermeyecek olan rüya sahipleri, birçok insan tarafından neden böyle bir tepki verdiği sorusunu duyacak, başka insanlardan sürekli kendilerine açıklama yapmak durumunda kalacaklardır.
RÜYADA ASMA YAPRAĞI TOPLAMAK İHYA
İhya'nın rüyada bağ yaprağı görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişilerin sürekli başka insanlar ile kolaylıkla anlaşma sağlayacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, karşılarında olan insanlar ile iş yapmak istiyorlarsa, onların şartlarını kabul ederlerken kendi şartlarını da onlara kabul ettirmelilerdir. Aksi takdirde, anlaşmalarından herhangi bir fayda göremeyecekler, zamanla da zarar edeceklerdir.
RÜYADA ÜZÜM YAPRAĞI GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada bağ yapraklarının görülmüş olması, rüyayı görmüş olan kişilerin sabretmek zorunda olacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, rüyalarında gördükleri asma yapraklarını toplamak için birilerinden izin aldıklarını ve izin istedikleri kişilerin kendilerine onay vermediklerini rüyalarında görmüşlerse, gerçekleşmesini çok istedikleri bir olay için sabredeceklerine ancak rüya sahiplerinin sabırlarının hiçbir anlam ifade etmeyerek kendilerine iyi gelmeyecek olmasına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, sabır gösterdikleri durum ardından sakin kalmalı ve kimseye tepki göstermemelilerdir.