Rüyada aslandan kaçmak ne anlama gelir? Rüyada aslan saldırısına uğramak neye işarettir? Rüyada aslandan kaçıp kurtulmak...
Aslandan kaçtığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin hiç sevmedikleri ve güç olarak kendilerinden üstün olan bir düşmanlarıyla bir araya geleceklerini delalet edilmiştir. Rüyasında aslandan kaçtığını görmüş olan kimseler, karşılarındaki düşmanlarının üstesinden ancak maddi bir kuvvet ile girebilecekler bu nedenle de kendilerine maddi anlamda güçlü destekçiler bulmaları gerekecektir.
RÜYADA ASLANDAN KAÇMAK DİYANET
Diyanet'in rüyada aslandan kaçtığını görmek için yaptığı yorum rüya sahiplerinin gönüllerini kemiren korku ve endişelerin kendinden uzaklaşacak olmasıdır. Bu rüyayı görmesinin ardından daha cesur, daha atak ve her zaman işlerini daha kolay halledebilecek biri haline gelen rüya sahipleri, ailelerin de bu korkuları dolayısıyla daraltıyorlarsa, artık bu davranışlarını sergilemeyecek ve onları korkutmayacaklardır.
RÜYADA ASLANDAN KAÇIP KURTULMAK
Seni kovalayan aslandan kaçıp kurtulduğunu rüyada görmek, hem din âlimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin tövbe ederek kötü olan her şeyden kendini uzak tutmaya başlamalarını yorumlanmıştır. Birçok rüya tabircisi, rüyasında aslandan kaçtığını gören kişilerin yakın zamanda gerçekleşecek birçok hayırlı olaya vesile olacakları yorumunda da bulunmuşlardır.
RÜYADA ASLAN GÖRMEK
Bir aslanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin çok güçlü ve kudretli bir insan haline gelecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kimseler yakın zamanda kendilerini sunulacak olan bir iş teklifi sayesinde çok güzel ve yüksek mertebelere erişebilir, eriştikleri mertebeleri de en güzel şekilde kullanarak hem kendini hem de çevrelerinde sevdikleri ve işlerinde başarılı olarak gördükleri insanlara daha güzel mertebelere eriştirebilirler.
RÜYADA ASLAN SALDIRISINA UĞRAMAK
Aslanların sana saldırdığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin tüm düşmanlarının aynı anda kendine saldıracak olmasına ve rüya sahiplerinin kendini savunamayacak olmasına yorumlanmıştır. Bazı din âlimleri bu rüyayı görmüş kimselerin çevrelerinde sürekli olarak kendini kıskanan ve başarılarını çekemeyen insanlar olduğu yorumunda bulunmuş, bu insanların uzak durmalarını kendileri için daha hayırlı olacağını söylemişlerdir.
RÜYADA ERKEK ASLAN GÖRMEK
Cinsiyeti erkek olan aslanın rüyada görünmesi, din âlimleri tarafından rüya sahiplerinin düşmanların arasından kurtularak büyük bir şöhrete sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri yaşadıkları uzun bir boyunca her zaman düşmanlarından birkaç adım önde olacak ve önde oldukları sayesinde önde oluşları sayesinde de bir çok insana her konuda başarılı olduklarını kanıtlayacaklardır.