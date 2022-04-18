Rüyada aslan görmek ne anlama gelir? Rüyada evde aslan görmek nasıl yorumlanır? Rüyada aslan saldırısına uğramak neye işarettir?

RÜYADA ASLAN GÖRMEK DİYANET

Diyanet'in rüyada görülen aslan için yaptığı yorumu, kişilerin ailelerinden bazı kimselerle ortak bir işe gireceği, bu iş karşısında da hep birlikte bir makama, mevkiiye ve kudrete sahip olacaklarıdır. Hiçbiri için kendi koltuklarını başkaları ile paylaşmak zor gelmeyecek, yaptıkları işin sorumluluğu ile birlikte kendilerine getirdikleri başarılar da ortak olarak görülecektir.