Rüyada aslan görmek ne anlama gelir? Rüyada aslan saldırısına uğramak neye işarettir? Rüyada evde aslan görmek nasıl yorumlanır?
Rüyada görülmüş olan aslan, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin çok kudretli ve kuvvetli düşmanları olduğuna delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda ya da rüyalarında aslan görmelerinden hemen sonra kendi yaptıkları bazı çalışmalara karşı çıkan insanları çevrelerinde görüyorlarsa, yapacakları işler başarılı olduktan sonra onları ortadan kaldırmaya yeltenecek insanlarla muhatap olacaklardır.
RÜYADA ASLAN GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada görülen aslan için yaptığı yorumu, kişilerin ailelerinden bazı kimselerle ortak bir işe gireceği, bu iş karşısında da hep birlikte bir makama, mevkiiye ve kudrete sahip olacaklarıdır. Hiçbiri için kendi koltuklarını başkaları ile paylaşmak zor gelmeyecek, yaptıkları işin sorumluluğu ile birlikte kendilerine getirdikleri başarılar da ortak olarak görülecektir.
RÜYADA ASLANDAN KAÇMAK
Rüyada kovalayan aslandan kaçtığını görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:
Bazı din alimleri, bu rüyayı kişilerin sorumluluk sahibi bir insan olmamalarına, bu nedenle çalışmadıklarına yorumlamışlardır. Rüya sahipleri çalışmadıkları için başarılı olamıyor ve sürekli olarak başarılı olma arzusunda olduklarını dile getiriyorlardır. Rüya sahipleri gerçekten başarılı olmak istiyorlarsa çalışmaya başlamalı ve bu çalışmalarını istikrarlı bir şekilde yürütmelilerdir.
Bazı rüya tabircileri, rüyasında kendilerini kovalayan bir aslandan kaçtıklarını görmüş kişilerin düşmanlarından mutlak suretle kurtulacakları yorumunda bulunmuşlardır. Bu kurtuluş, kişilerin kazandıkları çok büyük başarılar sayesinde olabilir ve düşmanları artık rüya sahiplerine zarar veremeyeceklerini anlayarak geri çekileceklerdir.
RÜYADA EVDE ASLAN GÖRMEK
Rüyada eve girmiş aslanın görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin maddi olarak çok kuvvetlenmelerine yorumlanmıştır. Eğer kişiler, yakın zamanda birine az miktarda da olsa borçlanmışsalar bu borcu kısa sürede ödeyerek çok rahat edeceklerdir. Ayrıca rüya sahipleri, bu maddi kuvvet karşısında birçok düşmanının da kendilerine dost olmaya çalıştıklarını göreceklerdir.
RÜYADA ASLAN GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU
Rüyasında aslan görmüş kimseler için psikologlar ve uzmanlar, rüya sahiplerinin elde ettikleri güç ve kudreti kullanmaktan çekinmeleri yorumunda bulunmuşlardır. Kişiler, herkese bahşedilmeyecek bu gücü ve kudreti nasıl yöneteceklerini bilmedikleri için kendilerini birçok kimseden geri çekecek, bu durum karşısında da çevrelerindeki insanlar rüya sahipleri adına endişelenmeye başlayacaklardır.