Rüyada asker görmek ne anlama gelir? Rüyada asker olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada silahlı asker görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA ASKER GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada asker görülmesi, ne durumda olursa olsun rüya sahiplerinin kendilerine kudret kazandıracak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu kudrete başkalarının yardımı, desteği ya da yol göstermesi ile değil kendi seçimleri ve emekleri ile geleceklerdir. Bu nedenle de kendilerini eleştiren ya da bazı yanlışlarının olduğunu söyleyen kişilere karşı çok sert bir tavır sergileyebilirler.