Rüyada aşı olmak ne anlama gelir? Diyanet’e göre rüyada başkasına aşı yapıldığını görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA AŞI OLMAK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada aşı olunması, rüya sahiplerinin kendilerine çok iyi baktıklarına delalet edilmiştir. Kişiler düzenli olarak sporlarını yapıyor, beslenmelerine dikkat ediyor ve aktif bir yaşam sürüyorlardır. Bu yaşam, rüyasında aşı olduğunu görmüş kimselerin daha uzun ve huzurlu bir ömür sürecek olmalarına da işaret olarak sayılmıştır. Kişiler eğer kendilerinin böyle bir hayata sahip olmadıklarını düşünüyorlarsa kısa sürede yaşamlarını değiştirmeli ve uzun yaşamak gibi bir gayeleri varsa bunu gerçekleştirmelilerdir.