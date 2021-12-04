Rüyada aşı olmak ne anlama gelir? Diyanet'e göre rüyada başkasına aşı yapıldığını görmek nasıl yorumlanır?
Rüyada aşı vurulduğunu görmek, rüyayı görmüş kimselerin sahip oldukları sıkıntıların ve dertlerin zamanla azalacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, eğer aşı olduktan sonra halsiz hissettiklerini veya hasta olduklarını da rüyalarında görmüşlerse, yakın zamanda kendilerine bir iş fikrinin geldiğini göreceklerdir. Bu iş fikri kendilerini geliştirebilmeleri için çok büyük bir fırsat olacaklardır.
RÜYADA AŞI OLMAK İHYA
İhya'ya göre rüyada aşı olunması, rüya sahiplerinin tüm ailesine gelecek bir yardıma delalet sayılmıştır. BU yardım, rüyayı görmüş kişilerin geçirmekte oldukları bir hastalık için veya ailenin toplu olarak yapılmış, kapatılmasında zorlanılan borçlara destek olabilecek bir yardımdır. Rüya sahipleri, bu yardımın geldiği kişiyi dertleri tamamen bittikten sonra tanıyacak ve derin bir dostluk kuracaklardır.
RÜYADA BAŞKASINA AŞI YAPILDIĞINI GÖRMEK
Birinin aşı olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin birinden almaları gereken yardımı reddedecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler, kendilerine yardım eli uzatan herkese karşı ön yargılı davranacaklar ve bu önyargıları rüya sahiplerinin çok çaresiz durumlarda kalacak olmalarına yorumlanmıştır. Birçok rüya tabircisi, eğer bu rüyayı görmüş kişiler insanlardan uzak dururlarsa zamanla daha kapalı bir hale gelecekleri yorumlarında bulunmuşlardır.
RÜYADA VEREM AŞISI OLMAK
Rüyada verem aşısı vurulduğunu görmek, rüyayı görmüş kimselerin kısa süre içinde büyük sağlık sorunlarının çıkacak oluşuna yorumlanmıştır. Eğer kişiler, sağlıklı bir hayata sahip olmak istiyorlarsa şu anki düzenlerini hemen değiştirmeli ve bir uzmandan yardım alarak daha sağlıklı bir hayatın temellerini atmalıdırlar.
RÜYADA AŞI OLMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada aşı olunması, rüya sahiplerinin kendilerine çok iyi baktıklarına delalet edilmiştir. Kişiler düzenli olarak sporlarını yapıyor, beslenmelerine dikkat ediyor ve aktif bir yaşam sürüyorlardır. Bu yaşam, rüyasında aşı olduğunu görmüş kimselerin daha uzun ve huzurlu bir ömür sürecek olmalarına da işaret olarak sayılmıştır. Kişiler eğer kendilerinin böyle bir hayata sahip olmadıklarını düşünüyorlarsa kısa sürede yaşamlarını değiştirmeli ve uzun yaşamak gibi bir gayeleri varsa bunu gerçekleştirmelilerdir.
RÜYADA AŞI SIRASI BEKLEMEK
Rüyada aşı olmak için kuyrukta beklediğini görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin hasta olacaklarına delalet edilmiştir. Bu hastalık, rüya sahiplerinin gözlerini çok korkutacak ancak sandıkları kadar kendilerine zarar verebilecek bir hastalık değildir. Bu nedenle eğer rüya sahipleri yakın zamanda doktora gideceklerse aldıkları sonuçlara çok üzülmemelilerdir. Doktora gitmek gibi bir planı olmayan kimselerin ise bir kontrole gitmeleri tavsiye edilmiştir.