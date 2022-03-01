Rüyada armut ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada dalında armut görmek neye işarettir? Anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Armut Ağacı Görmek Ve Toplamak

Ağaçta görülen armutları topladığını rüyada görmek, rüya sahiplerine kalacak olan büyük bir mal varlığına işarettir. Rüya sahipleri, kendilerine ailelerinden ya da tanıdıkları bir kimseden kalacak olan bu mal varlığı ile bir süre boyunca rahat hareket etme imkanı bulacak ancak yaptıkları harcamaların çok fazla oluşu rüyayı görmüş olan kişilere maddi anlamda sıkıntılı günler de yaşatacaktır.