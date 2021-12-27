Rüyada araba kullanmak ne anlama gelir? Rüyada araba görmek hayırlı mıdır? Rüyada ehliyetsiz birinin araba kullanması neye işarettir?

RÜYADA KORKARAK ARABA SÜRMEK

Rüyada araba sürerken korktuğunu görmek, rüya alimleri tarafından kişilerin geçmişte yaptıkları ve sonuçlarının kendileri için çok ağır olduğunu bildikleri bir konu hakkında yeniden hataya düşeceklerine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, hataya düştüklerinden sonra biri tarafından uyarılmıyorlarsa çevrelerindeki tüm arkadaşları kendilerinden uzaklaştırmalılardır. Onlar yerine kendilerine her anlamda fayda sağlayacak insanlarla bir arada zaman geçirmeleri, rüya sahiplerinin kendilerini daha hızlı geliştirebilmelerini sağlayacaktır.