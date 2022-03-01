Rüyada araba çarpması ne anlama gelir? Rüyada kendisine araba çarptığını görmek neye İşarettir? Anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Araba Çarpması

Rüyada arabanın çarparak kaza yaptığını görmek rüyayı görmüş olan kişilerin kendilerini bulundukları kötü durumlardan her zaman çıkartmak için direniş göstermesidir. Rüyasında araba çarpması görmüş olan kimseler eğer bu direnişi göstermezler iste, hem kendi hayatlarının daha kötü bir noktaya gelmesine neden olabilecek hem de başka insanlara zarar verme ihtimali çok yüksek bir seviyede olan durumların içinde kendilerini bulacaklardır.