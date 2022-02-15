Rüyada antep fıstığı görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada antep fıstığı görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Antep Fıstığı Almak

Bir yerden Antep fıstığı aldığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin hem maddi hem de manevi anlamda bolluk içinde yaşayacaklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Kendilerini maddi kaygılar içinden çıkarmış olan rüya sahipleri, manevi olarak da çok iyi hissedecekleri birçok olayı yaşayacaklardır. Özellikle de yeni tanıştığı kimselerin kendilerine olan bu yaklaşımları dolayısıyla çok mutlu olacak olan rüya sahipleri, kendilerini hem mutlu hem de değerli hissedeceklerdir.