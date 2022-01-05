Rüyada anneyle kavga etmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada anneyle kavga etmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Annenin Kızıyla Tartışması



Bir anneyle kızını kavga ederken rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin gerçek hayatlarında yaşayacakları gerginliklere ve bu gerginlikler dolayısıyla da çıkacak bazı kavgalara yorumlanmıştır. Özellikle rüyada tanıdık bir kızın annesiyle kavga ettiğini görmek, rüya sahiplerinin bir yerde görecekleri kavgalara ya da sorunlara müdahale edecek oluşlarına yorumlanmıştır.