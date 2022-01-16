Rüyada annenin hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada annenin hamile olduğunu görmek neye İşarettir? Anlamı, yorumu

Rüyada Kendini Hamile Görmek



Hamile olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayatlarının büyük bir dilimini hayırlar içinde geçirecek olmalarına yorumlanmıştır. İstemedikleri ve olumsuz olarak gördükleri olayların hiçbirini yaşamayacak olan rüya sahipleri, kendilerine hayırlı gibi görünen ancak sonuçlarının çok hayırsız şeyler olacağı durumları da önceden sezerek farklı bir yol izleyebileceklerdir.