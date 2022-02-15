Rüyada Amerika’ya gitmek ne anlama gelir? Rüyada Amerika’ya gitmek neye işarettir? İşte anlamı ve yorumu...

Rüyada Amerika'ya Gitmek İçin Yola Çıkmak

Amerika'ya gitmek için niyetlendiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin kariyerlerine dair bugüne dek yaptıkları tüm planların birden bozulacak olmasına yorumlanmıştır. Her şeyin yolunda gittiğini düşünürken tüm planlarının birden bozulduğunu görecek olan rüya sahipleri, mental olarak da bu durumun içinden çıkmak için uzun bir süreye ihtiyaç duyacaklardır.