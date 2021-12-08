Rüyada ameliyat olmak ne anlama gelir? Rüyada karnından ameliyat olmak neye işarettir?

RÜYADA KARNINDAN AMELİYAT OLDUĞUNU GÖRMEK

Karın bölgesinden ameliyat olduğunu rüyada görmek, kişilerin kendilerine ve hayatlarına bazı konularda düzen vermeleri gerektiğine işaret olarak kabul edilmiş bir rüyadır. Rüya sahipleri eğer kötü alışkanlıklarının son zamanlarda iyice arttığını ve bu nedenden dolayı da maddi kayıplar yaşamaya başladıklarını fark etmişlerse, uzun vadede bu durum sürekli olarak daha kötüye gidecektir.