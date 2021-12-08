Rüyada ameliyat olmak ne anlama gelir? Rüyada karnından ameliyat olmak neye işarettir?
Rüyada ameliyat olmanın görülmesi, genel anlamıyla rüya sahiplerinin sağlıklarının gayet yerinde olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, yakın bir süre içinde gerçekten ameliyat olacaklarsa, bu rüya çekincelerinin işareti olarak yorumlanmıştır. Kişiler ameliyattan sonra kendilerine bir şey olmasından çok korkuyor ve hasarlı kalmaktan çekiniyor olabilirler. Bu durum çok uzun süre böyle devam etmeyecek, rüya sahipleri ameliyatlarına girmeden rahatlayacaklardır.
RÜYADA AMELİYATA HAZIRLANDIĞINI GÖRMEK
Girilecek ameliyata hazırlandığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin aşk hayatlarıyla ilgili olacak bazı gelişmelerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri yakın zamanda birine aşık olduklarını hissediyorlarsa ya da uzun zamandır arkadaş oldukları bir kimseye aşkla yaklaşmaya başladıklarını fark ediyorlarsa, yakın zamanda aralarında çok etkili ve güzel bir iletişim olacaktır.
RÜYADA KARNINDAN AMELİYAT OLDUĞUNU GÖRMEK
Karın bölgesinden ameliyat olduğunu rüyada görmek, kişilerin kendilerine ve hayatlarına bazı konularda düzen vermeleri gerektiğine işaret olarak kabul edilmiş bir rüyadır. Rüya sahipleri eğer kötü alışkanlıklarının son zamanlarda iyice arttığını ve bu nedenden dolayı da maddi kayıplar yaşamaya başladıklarını fark etmişlerse, uzun vadede bu durum sürekli olarak daha kötüye gidecektir.
RÜYADA AYAKTAN AMELİYAT OLMAK
Ayağından ameliyat geçirmekte olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin gerçek hayatlarında da ayaklarıyla ilgili bazı sıkıntılarının yakında baş gösterecek olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, girdikleri ameliyattan sonra herhangi bir sıkıntılarının kalmadığını rüyalarında görmüşlerse gerçek hayatlarında da iyileşeceklerdir
RÜYADA KALP AMELİYATI OLMAK İHYA
İhya'ya göre kişinin kalbini ameliyat ettirdiğini rüyasında görmesi, rüya sahiplerinin aşk hayatlarıyla ilgili bazı kırıklıklar yaşayacak olmalarına haberci olarak görülmüştür. Eğer kişilerin kalpleri boşsa ve mevcutta herhangi bir ilişkileri yoksa bu durum hayatlarına yeni alacakları biri sebebiyle olabilir. Bu bakımdan da kişilerin dikkatli olmaları öğütlenmiştir.
RÜYADA BURUN AMELİYATI OLMAK
Rüyada burun estetiği ameliyatına girmek, bazı tabirciler için kişilerin sosyal hayatlarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, sosyal bir insan değillerse yakın zamanda edinecekleri çevreleri onları birçok arkadaş sahibi edecektir. Bu durumda çok memnun olacak rüya sahiplerinin bu arkadaşları ile her zaman saygı çerçevelerini korumaları öğütlenmiş, seviyelerini aştıkları zaman iyi şeyler yaşamayacakları yorumu yapılmıştır.