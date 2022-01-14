Rüyada amca kızı görmek ne anlama gelir? Rüyada amca kızı görmek neye işarettir? Anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Amca Kızı İle Kavga Etmek



Amcanın kızı olan kuzeninle tartıştığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanlarda ne yaparlarsa yapsınlar üzüleceklerine yorumlanmıştır. Rüyasında amcasının kızı ile kavga eden kimseler, özellikle ikili ilişkilerinde atacakları adımların tümünde çok üzüleceklerdir. Bu nedenle sevgilileri veya eşleri ile herhangi bir durumdan dolayı tartışmamaları öğütlenmiştir.