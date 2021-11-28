Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca ile kavga etmek, amcaya sarılmak hayırlı mıdır?

Rüya yorumcuları kendi aralarında da bu rüyanın yorumu ile ilgili olarak net bir kanıya varamamıştır. Kimi rüya yorumcuları amcanın rüyada görülmesini, kişinin büyüklerinin sözlerini dinlemesi halinde refaha kavuşacağı şeklinde yorumlar. Bazı rüya yorumcuları ise bu rüyayı, rüya sahibinin çok kontrolcü bir yapıda olmasından kaynaklı olarak etrafındaki insanlardan tepki göreceğine bu nedenle de üzüleceğine yormaktadır.