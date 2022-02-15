Rüyada altına büyük tuvaletini yapmak ne anlama gelir? Rüyada altına büyük tuvaletini yapmak neye işarettir? İşte anlamı...

Rüyada Büyük Abdesti Tuvalete Yapmak

Büyük tuvaletini yerine yaptığını rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüyayı görmüş kimselerin kendi başarılarını birçok insana aynı anda gösterme fırsatı bulacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu fırsatı eğer iyi bir şekilde değerlendirebilirlerse beklediklerinden çok daha iyi yerlere gelecek ve geldikleri konumların da üstüne çıkabilmek için çaba göstereceklerdir.