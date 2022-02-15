Rüyada akrep sokması ne anlama gelir? Rüyada akrep sokması ne anlama gelir neye işarettir? İşte anlamı, yorumu...

Rüyada Siyah Akrep Görmek



Siyah renkli akrebin rüyada görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin çok çalışarak büyük başarılar kazanacak olmalarına yorumlanmıştır. Fakat bu başarıları, rüya sahiplerinin ömürleri boyunca birileri tarafından kıskanılacaktır. Kendilerinin kıskanılmasının farkında olmayan rüya sahipleri, daha başarılı olmak için attıkları her adımda karşılarına yeni sorunlar çıktığını fark edebilirler. Bunların hepsinin kaynağı, kişilerin başarılarının ve potansiyellerinin farkında olan kimseler olabilir.