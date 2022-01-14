Rüyada akrep öldürmek ne anlama gelir? Rüyada akrep öldürmek neye işarettir? Anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Akrep Sokması Görmek



Akrebin birini soktuğunu rüyada görmek, rüya alimlerine göre rüya sahiplerinin alacakları bazı kötü haberlere, bu kötü haberlerden sonra da yaşayacakları tehlikelere delalet edilmiştir. Kişiler altına girecekleri tehlike durumlarından kurtulabilmek için çok çaba gösterecekler, ancak gösterdikleri çaba ve verdikleri emekler hiçbir şekilde tesir etmeyecektir. Durumun böyle olması, kişilerin çok yorulmasına ve yıpranmasına da neden olacaktır.