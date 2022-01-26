Rüyada akan su görmek ne anlama gelir? Rüyada akan dere görmek neye işarettir? Rüyada su aktığını görmenin anlamı nedir?

Rüyada Akan Su Görmek Diyanet



Diyanet'e göre rüyada akan bir suyun görülmüş olması, rüya sahiplerinin zamanın akışı içinde kendilerine de yer açmaları gerektiğine delalet sayılmıştır. Eğer kişiler, kendi istekleri ile bir yere tutunmayı amaçlayıp gerçekleştirmezlerse, şu an geçtikten sonra hayatta bir yerleri olmayacak ve rüya sahipleri unutulmaktan çok rahatsızlık duyacaklardır.