Rüyada ağızdan kan gelmesi ne anlama gelir? Rüyada ağızdan kan gelmesi neye işarettir? İşte anlamı ve yorumu...

Rüyada Ağızdan Kan Gelmesi Diyanet



Diyanet'e göre rüyada ağızdan gelen kanın görülmesi, rüya sahiplerinin kendilerine çok zarar verecek bir hastalığa yakalandıklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri son zamanlarda kendilerini fazla halsiz ve güçsüz hissediyorlarsa mutlaka bir doktora gitmeli ve kontrollerini yaptırmalılardır. Aksi takdirde hastalıkları hızlı bir biçimde nüksedebilir ve rüya sahipleri başlarına gelen bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşıracaklardır.