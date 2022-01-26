Rüyada ağaç kesmek ne anlama gelir? Rüyada ağaç kesmek neye işarettir? Rüyada ağaç kesmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Kuru Ağaç Kesmek Diyanet



Kurumuş ağacı kestiğini rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin kendilerine artık fayda sağlamayan biri ile iletişimlerini kesecek olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle de bir ilişki içinde olan ancak ilişkilerinden zara görmeye başlamış bazı rüya sahipleri, sevgililerini ne kadar çok severlerse sevsinler aralarına mesafe koymak zorunda kalacaklardır ve bu durumun kendileri için ne kadar hayırlı olduğu zamanla karşılarına çıkacaktır.