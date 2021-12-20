Rüyada adet olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi adet kanını görmek neye işarettir? Rüyada adet kanının aktığını görmek...
Rüyada regl olmak, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin bir müddet sıkıntılarla boğuşacak olmasına delalet edilmiştir. Bu sıkıntılar,kişiler için maddi boyutlu olmayacaktır ancak sürekli olara manevi sıkıntıların rüya sahiplerinin hayatlarında meydana gelmesi onları boğacaktır. Rüyasında adet olduğunu görmüş kimseler için bu manevi sıkıntılardan dolayı iç huzurlarını kaybedecekleri yorumu yapılmış, sürekli olarak yaşadıkları yerden uzaklaşma arzusunda olacakları söylenmiştir.
RÜYADA ADET OLDUĞUNU GÖRMEK DİYANET
Rüyada adet görülmesi, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin kendilerini çok olumsuz derecede etkileyeceği haberler almasına delalet edilmiştir. Bu haberler dolayısıyla rüyayı görmüş kimseler, çevrelerine karşı kendilerini koruma girişiminde bulunabilirler. Eğer bu durumu başarabilirlerse yeni alacakları haberlerin kendilerini etkilemesinin önüne geçebileceklerdir.
RÜYADA KENDİ ADET KANINI GÖRMEK
Regl olup kanadığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüyayı görmüş kadınların bugüne kadar sıkıntısı çektikleri birçok durumdan kurtulacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendilerine çok büyük sıkıntılar yaratan bir kimseden uzaklaşabilirler ya da kendileri için hayırsız olan olayların etkilerini görerek bu durumları sergilemekten kendilerini uzak tutabilirler.
RÜYADA ADET KANININ AKTIĞINI GÖRMEK
Rüyada akan regl kanının görülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin kendileri için hayırsız olduğunu bildiklerini ancak yapmak zorunda oldukları olayların sona erişine delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kişiler, adet olduklarını görmelerinden sonra çok fazla kan aktığını görüyorlarsa bu olaylar çok kısa bir süre sonunda sona erecek ve rüya sahiplerinin hayatlarının rahat bir şekilde devam etmesine izin vereceklerdir.
RÜYADA TUVALETTE ADET OLDUĞUNU GÖRMEK
Regl olduğunu tuvalette fark ettiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin iş yerlerinde yaşanacak bir olaya delalet sayılmıştır. Bu olay, rüya sahipleri ve birçok iş arkadaşını etkileyecek nitelikte olacak ve birçok kişinin işini kaybetmesine sebep olarak gösterilecektir. Rüya sahipleri eğer, yakın zamanda yapmaları gereken bir işi doğru bir şekilde yerine getirmemişlerse kendileri de bu olaydan son derece büyük darbeler alabilirler.
RÜYADA GENÇ BİR KIZIN ADET OLDUĞUNU GÖRMEK
Bir kızın regl olduğunu rüyada görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş kimselerin almaları gereken bir karara işaret sayıldığını söylemişlerdir. Kişiler, kendileri için olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğuracak bir durum için karar kılmak zorunda olacaklardır ve alacakları bu karar geleceklerini etkileyecektir.