Rüyada adet olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi adet kanını görmek neye işarettir? Rüyada adet kanının aktığını görmek...

RÜYADA TUVALETTE ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Regl olduğunu tuvalette fark ettiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin iş yerlerinde yaşanacak bir olaya delalet sayılmıştır. Bu olay, rüya sahipleri ve birçok iş arkadaşını etkileyecek nitelikte olacak ve birçok kişinin işini kaybetmesine sebep olarak gösterilecektir. Rüya sahipleri eğer, yakın zamanda yapmaları gereken bir işi doğru bir şekilde yerine getirmemişlerse kendileri de bu olaydan son derece büyük darbeler alabilirler.