Rüyada abla görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş abla ile konuştuğunu görmek neye işarettir? Rüyada ablanın evlendiğini görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA ABLA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR, NEYE İŞARETTİR? YORUMU

Rüyada ablanın görülmesi kişinin yakın zaman içerisinde sevdiği ve görüşlerini önemsediği bir kadın tarafından ziyaret edileceği, aranacağı ya da bu kişiden alacağı bir haberi simgelemektedir. Kişi, abla olarak gördüğü bir kadın tarafından yaptığı yanlışlar ile ilgili uyarı alabileceği gibi, öğüt ya da tebrik de alabilir. Ancak rüyada abla görmek, bilinen İslam alimlerinden İmam-ı Gazali (r.a) yorumuna göre yanlıştan döndürmek üzere alınan kadın tavsiyesi olarak yorumlanır.