Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada namaz için abdest almak neye yorumlanır? Rüyada çeşmeden abdest almak neye işarettir?

RÜYADA ABDEST ALMAYA ÇALIŞMAK AMA ALAMAMAK

Abdest almayı beceremediğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin istedikleri bir şeyi kazanmalarına ramak kalmışken o şeyi kaybedecek oluşlarına delalet edilmiştir. Kişiler bu kayıp karşısında tüm emeklerinin çöpe gittiğini ve bu nedenle de yeniden bir iş yapmak için çok fazla zamana ihtiyaçları olduğunu düşünebilirler. Kişiler kendilerini bu açıdan kısıtlamamalı ve karşılarına çıkan fırsatları yapabilmek için denemelilerdir.