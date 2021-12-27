Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada namaz için abdest almak neye yorumlanır? Rüyada çeşmeden abdest almak neye işarettir?
Niyet edip abdest aldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendi hayatlarını kendi tercihleri ile zorluklara itecek oluşlarına delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler, yanlış ya da eksik abdest aldıklarını rüyalarında görmüşlerse, bu zorluklarla kendi başlarına başa çıkamayacaklardır. Bu nedenden dolayı birinden yardım almalılar ve kendilerine edilen yardım tekliflerine karşı koymamalılardır.
RÜYADA ABDEST ALMAK DİYANET
Diyanet'in rüyada alındığı görülmüş abdest için yaptığı yorum, kişilerin güzel ahlaklı oluşudur. Rüya sahipleri, çevrelerindeki herkes tarafından çok iyi olarak anılan, kalplerinde kötülük bulunmayan insanlar olarak tanınıyorlar olmalarından çok mutluluk duyacaklardır. Ayrıca bu rüya, kişilerin artık kendilerine daha dine yakın bir yol çizecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler ibadetlerine daha fazla önem vereceklerdir.
RÜYADA ÇEŞMEDEN ABDEST ALMAK
Rüyada abdestini çeşmeden aldığını görmek, rüya sahiplerinin birçok hayırlı olaya vesile olmasına delalet edilmiştir. Kişiler bütün bu hayırlı olaylara vesile olmasından sonra hanelerine girecek olan bereketin arttığını göreceklerdir ve yaptıkları şeyleri fark etmelerinden sonra başka insanların da işlerini kolaylaştırabilmek için yardım eli uzatacaktır.
RÜYADA ABDEST ALMAYA ÇALIŞMAK
Abdest almayı denediğini rüyada görmek, rüyayı görmüş kişilerin kendilerine çok uzak olarak gördükleri bazı durumların aslında kendilerinin çok yakınında olduğuna yorumlanmıştır. Kişiler sadece tek bir olayın gerçekliğine odaklandıkları için çevresinde yaşanan diğer olayları ve güzellikleri göremiyor olabilirler. Kişiler eğer kendilerini germez ve olaylara sakin bir şekilde yaklaşırlarsa her sorunlarını daha kolay bir şekilde çözebileceklerdir.
RÜYADA ABDEST ALMAYA ÇALIŞMAK AMA ALAMAMAK
Abdest almayı beceremediğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin istedikleri bir şeyi kazanmalarına ramak kalmışken o şeyi kaybedecek oluşlarına delalet edilmiştir. Kişiler bu kayıp karşısında tüm emeklerinin çöpe gittiğini ve bu nedenle de yeniden bir iş yapmak için çok fazla zamana ihtiyaçları olduğunu düşünebilirler. Kişiler kendilerini bu açıdan kısıtlamamalı ve karşılarına çıkan fırsatları yapabilmek için denemelilerdir.
RÜYADA ABDEST ALMAK İHYA
İhya'ya göre rüyada alınan abdest, rüya sahiplerinin daima yanlarında olacağını bildikleri bir kimseyi koruyacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin bu koruma içgüdüsü, yanlarındaki kişiyi hem maddi hem de manevi olarak yaşadığı her zarardan geri tutacaktır. Rüya sahiplerinin koruduğu kimselerin zara görmemesi, uzun vadede rüya sahiplerinin de biri tarafından korunmaya alınacağına yorumlanmıştır.