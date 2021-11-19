Neden rüya görürüz? Rüya neden görülür bilimsel açıklaması nedir? Rüya nedir, ne kadar süre boyunca görülüyor?
Birçok kişi Neden rüya görürüz? Rüya neden görülür bilimsel açıklaması nedir? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bazı geceler uykuda rüya görülürken bazı geceler görülmez. Bazı kişiler bunu çok derin yaşar ve adeta gerçekmiş gibi hissedebilir ve uyandığında da gerçek yaşama dönmek uzun sürebilir. Bazı kişiler rüyanın gerçk hayata dair ipuçları yeni olacak olayların simgesi olduğuna inanır İşte bu durumun bilimsel olarak nasıl oluştuğu, ne anlama geldiği gibi detaylar en merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Rüya nedir, ne kadar süre boyunca görülüyor? İşte konuya dair tüm bilgiler!
Neden rüya görürüz? Rüya neden görülür bilimsel açıklaması nedir? Rüya nedir, ne kadar süre boyunca görülüyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uyku sürecinde rastlanan bu durum her zaman yaşanmadığı gibi bazen birbiri ardına birçok olaydan bazen de tek bir konudan oluşabiliyor. Rüya gören kişiler sabah uyandığında hemen rüya yorumlarına bakıyor ve görülen olayların, nesnelerin, simgelerin gerçekte ne anlama geldiğini araştırıyor. İşte rüya ile ilgili bilimsel açıklamalar!
RÜYA NEDİR?
Sözlükte "görmek" anlamındaki rü'yet kökünden türeyen rü'yâ kelimesi uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütününü (düş) ifade eder. Sözlük anlamı aynı olan hulm (çoğulu ahlâm) ise daha çok korkunç düşler için kullanılır. Hz. Peygamber, "Rüya Allah'tan, hulm ise şeytandandır" demiştir (Buhârî, "Taʿbîr", 3, 4, 10, 14; Müslim, "Rüʾyâ", 2; Tirmizî, "Rüʾyâ", 5). Rüyaların rahmânî olanına "rü'yâ-yı sâdıka, sâliha, hasene"; şeytânî olanına "hulm" denilir.
Ehâdis, menâm ve mübeşşirât kelimelerinin de "rüya" anlamında kullanımları vardır. Adgās (ot demetleri) kelimesinin bir âyette ahlâma izâfe edilmesiyle ortaya çıkan "adgāsü ahlâm" tabiri (Yûsuf 12/44) "yaşı kurusuna karışmış ot demetleri gibi yenisi eskisine karışmış uyku halleri, hiçbir anlamı olmayan karmakarışık hayaller" anlamına gelmektedir. Taşköprizâde rüyanın düşünme yetisinin (nefs-i nâtıka) bir işlevi olduğunu, hakikatinin olmaması durumunda insanda var olan yetilerin yaratılmasının bir anlamı olmayacağını söyler (Miftâḥu's-saʿâde, I, 335).
Rüya insanla birlikte var olan bir olgudur. İnsan fizyonomisi üzerinde yapılan araştırmalar rüyanın yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İlkel toplumlar yaşanan olaylarla görülen rüyaların ayırt edilmesi hususunda uzun süre tereddüt etmiş ve rüyada görülenlerin uyanıkken yaşananlar kadar gerçek olduğunu düşünmüştür. Eski Mısırlılar, Asurlular ve Yunanlılar'da kâhin ve büyücülerin en önemli görevlerinden biri rüyaları yorumlamaktı. Rüya tabiri konusunda ilk metinler milâttan önce 5000'li yıllarda Asurlular tarafından yazılmıştır. Bu konuda günümüze ulaşan en eski eser, British Museum'da saklanan ve milâttan önce 2000 yıllarına ait olduğu tahmin edilen bir Mısır papirüsüdür.
Burada 200 çeşit rüya tabirine yer verilmektedir. Eski Mısır inancına göre vazifesi rüya gören kişileri uyarmak ve onların sorularına cevap vermek olan Serapis adında bir tanrı vardır. Kâhinler ve rüya tabircileri bu tanrıya ait tapınaklarda otururdu. Milâttan önce 669-626 yılları arasında Ninevâ'da yaşamış olan Asur İmparatoru Asurbanipal'in kütüphanesinde rüyaya dair taş basması eserler bulunmuştur. Milâttan önce 1500-1000 yıllarında Hindistan'da yazılan Vedalar'da rüyalara ait listeler yer almaktadır. Eski Yunanlılar uykuda ruhun vücudu terkedip tanrıları ziyarete gittiğine inanırlardı. Rüya konusunda Hipokrat, Eflâtun ve Aristo'ya bazı eserler nisbet edilir (Türek, s. 13; Çoruh, s. 59-62). Démocritos'tan Hıristiyanlığın ortaya çıkışına kadar geçen sürede Grekçe olarak yirmi altı rüya tabiri kitabının yazıldığı tesbit edilmiş olup bunlardan sadece Efesli Artemidoros'un (Artîmîdur) Huneyn b. İshak tarafından Kitâbü Taʿbîri'r-rüʾyâ adıyla Arapça'ya tercüme edilen eseri (nşr. Tevfik Fehd, Dımaşk 1964) günümüze kadar gelmiştir. Yunanistan, İtalya ve Anadolu'daki anlayışları beş kitap halinde toplayan bu eserin ilk üç kitabında rüya tabirlerine, son ikisinde rüya tabircisi olmak için gereken şartlara yer verilmiştir (Çoruh, s. 59-62).