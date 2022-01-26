Gerçekte evliyken rüyada başkasıyla evlenmek ne anlama gelir? Rüyada evli olduğu halde evlendiğini görmek neye işarettir?

Rüyada Evli Olduğu Halde Evlendiğini Görmek



Rüyada eşinle yeniden evlendiğini görmek, rüya sahiplerinin yaşamlarına yeni heyecanlar ve mutluluklar katacak olan bazı hayır kapılarının yakın zamanda açılacak olmasına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler eğer kendilerine açılan bu kapılardan geçmeyi tercih ederlerse başlarına çok hayırlı olaylar gelecektir. Bu hayır kapıları üzerinden geçmeyi tercih eden rüya sahipleri ise bir süre hiçbir şey kazanamayacaklardır.