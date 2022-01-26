Evleneceğin kişiyi rüyada görmek İçin dua ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada evleneceğin kişiyi görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Evleneceğin Kişiyi Görmenin Psikolojik Yorumu



Psikolojik olarak rüyada evleneceğin kimseyi görmek, rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre şöyle yorumlanmıştır:

• Eğer rüya sahipleri bekarsa ve rüyalarında bugüne kadar hiç görmedikleri biri ile evleneceklerse, bu rüyaları kendi fikirlerini değiştirmek isteyenlerin çevrelerinde fazlaca olmasıdır. Rüya sahipleri, bu kimselere kulak verirlerse birçok sıkıntılı zamanların içine kendilerini atabilirler.